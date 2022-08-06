ВСУ уничтожили российский беспилотник над Николаевщиной

Украинские военные обнаружили и уничтожили вражеский беспилотник.
В Николаевской области военные ВСУ уничтожили российский беспилотник оперативно-тактического уровня.
Об этом сообщает воздушное командование "Юг".
"6 августа в небе над Николаевщиной воинами воздушного командования "Юг" обнаружен и уничтожен очередной российский беспилотник оперативно-тактического уровня", — говорится в сообщении.
Напомним, эксперт рассказал, чем Украина сможет сбивать иранские беспилотники.
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