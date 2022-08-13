Українські бійці збили над Одещиною російський безпілотник

Повітряні сили ЗСУ знищили у небі над Одещиною російський безпілотник. Його вартість оцінюється у 100 тисяч доларів.

Ворог намагався вести повітряну розвідку.

Про це повідомляє пресслужба Повітряного командування "Південь".

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"13 серпня, близько 13:00 години, у небі над Одещиною воїнами зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Південь" знищено черговий російський безпілотний літальний апарат "Орлан-10", який намагався вести повітряну розвідку", – йдеться в повідомленні.

"Орлан-10" – російський багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ведення спостереження за протяжними і локальними об'єктами у важкодоступній місцевості.

У травні 2022 року була представлена ударна модифікація. Вартість такого БПЛА складає близько $100 тисяч.

Нагадаємо, ЗСУ збили безпілотник російських окупантів у небі над Сумською областю.

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