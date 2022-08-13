Украинцы дважды в месяц могут бесплатно улететь в Канаду

Украинцы, которые из-за войны решили переехать в Канаду, могут сделать это бесплатно. Такую возможность предоставляет фонд Ukraine2Canda Travel Fund, дважды в месяц организуя бесплатные рейсы для украинцев из разных европейских городов. Как получить такую возможность – в материале ТСН.ua
Как отмечают в фонде, планируется таким образом отправить в Канаду 10 тысяч украинцев. На каждый рейс предоставляется по 300 бесплатных билетов, которые можно получить после регистрации в порядке живой очереди.
Что нужно для получения права на бесплатный перелет
- Конечным пунктом назначения должна быть Канада.
- Требуется действительная виза CUAET.
- Нужно быть готовым вылететь в Канаду в течение 60 дней после регистрации.
- Не подавать заявки на бесплатные билеты от других организаций.
Как зарегистрироваться на бесплатный рейс в Канаду
Зарегистрироваться на бесплатный рейс в Канаду можно будет на странице фонда Очередная регистрация откроется 15 августа в 17.00.
Для въезда в Канаду каждый пассажир должен иметь действительные проездные документы, в том числе:
- паспорт,
- деловую визу или электронное разрешение на поездку (ETA),
- проездной документ на одну поездку, если паспорт/виза недоступна,
- статус вакцинации против COVID-19. Владельцы канадско-украинской визы с разрешением на экстренную поездку (CUAET) освобождены от требований Канады по вакцинации против COVID-19, но они должны отвечать всем другим требованиям общественного здравоохранения для поездки,
- для детей – письменное согласие другого родителя с их контактными данными и фото паспорта (нотариальное удостоверение необязательно).
В течение недели после регистрации с зарегистрированными свяжутся для уточнения деталей полета. Если заявка будет одобрена, ответ следует ожидать до 5 сентября.
Во время регистрации можно указать желаемый город вылета и прибытия, и вам подберут оптимальный вариант. Вылеты проходят из разных городов Европы, об этом сообщается отдельно на странице фонда.
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