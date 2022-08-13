Украинцы дважды в месяц могут бесплатно улететь в Канаду

Украинцы, которые из-за войны решили переехать в Канаду, могут сделать это бесплатно. Такую возможность предоставляет фонд Ukraine2Canda Travel Fund, дважды в месяц организуя бесплатные рейсы для украинцев из разных европейских городов. Как получить такую возможность – в материале ТСН.ua

Как отмечают в фонде, планируется таким образом отправить в Канаду 10 тысяч украинцев. На каждый рейс предоставляется по 300 бесплатных билетов, которые можно получить после регистрации в порядке живой очереди.

Что нужно для получения права на бесплатный перелет

Конечным пунктом назначения должна быть Канада.

Требуется действительная виза CUAET.

Нужно быть готовым вылететь в Канаду в течение 60 дней после регистрации.

Не подавать заявки на бесплатные билеты от других организаций.

Как зарегистрироваться на бесплатный рейс в Канаду

Зарегистрироваться на бесплатный рейс в Канаду можно будет на странице фонда Очередная регистрация откроется 15 августа в 17.00.

Для въезда в Канаду каждый пассажир должен иметь действительные проездные документы, в том числе:

паспорт,

деловую визу или электронное разрешение на поездку (ETA),

проездной документ на одну поездку, если паспорт/виза недоступна,

статус вакцинации против COVID-19. Владельцы канадско-украинской визы с разрешением на экстренную поездку (CUAET) освобождены от требований Канады по вакцинации против COVID-19, но они должны отвечать всем другим требованиям общественного здравоохранения для поездки,

для детей – письменное согласие другого родителя с их контактными данными и фото паспорта (нотариальное удостоверение необязательно).

В течение недели после регистрации с зарегистрированными свяжутся для уточнения деталей полета. Если заявка будет одобрена, ответ следует ожидать до 5 сентября.

Во время регистрации можно указать желаемый город вылета и прибытия, и вам подберут оптимальный вариант. Вылеты проходят из разных городов Европы, об этом сообщается отдельно на странице фонда.

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