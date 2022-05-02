Украинские защитники уничтожили за сутки 10 беспилотников врага

Оккупанты все реже используют в украинском воздушном пространстве вертолеты, а самолеты российских военных избегают ближних боев. Однако защитникам Украины удалось ликвидировать 10 беспилотников.

Враг использует беспилотники "Орлан-10", которые в основном ведут воздушную разведку и корректируют огонь артиллерии оккупантов.

Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.

"Не стоит уменьшать роль этого комплекса в войне. "Орлан-10" может выполнять разные задачи, скажем, делать целеуказания, быть ретранслятором или постановщиком препятствий. И он несет серьезную угрозу для наших войск", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что беспилотники "Орлан-10" – это непростая цель, ведь она малозаметна. Впрочем, украинские защитники их ежедневно успешно ликвидируют. Стоимость одного такого беспилотника составляет 80-120 тысяч долларов.

Напомним, в Запорожской области украинские защитники ликвидировали полсотни оккупантов и почти сотню отправили в госпиталь. Военнослужащие Сил обороны Запорожской области продолжают давать отпор и сдерживать российскую агрессию.

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