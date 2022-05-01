ВСУ сбили беспилотник оккупантов над Днепропетровщиной — ОВА

Украинская армия продолжает удачно уничтожать технику российских захватчиков.
Вооруженные силы Украины сбили российский беспилотный аппарат в Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Хорошее начало дня. Наши военные сбили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник", — написал он.
Напомним, сегодня, 1 мая, ПВО сбила над Одессой российский беспилотник.
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