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ЗСУ збили безпілотник окупантів над Дніпропетровщиною - ОВА

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ЗСУ збили безпілотник окупантів над Дніпропетровщиною - ОВА

Українська армія продовжує успішно знищувати техніку російських загарбників.

Збройні сили України збили російський безпілотний апарат у Дніпропетровській області. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. 

"Гарний початок дня. Наші військові збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні, 1 травня, ППО збила над Одесою російський безпілотник.

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