ЗСУ збили безпілотник окупантів над Дніпропетровщиною - ОВА

Українська армія продовжує успішно знищувати техніку російських загарбників.
Збройні сили України збили російський безпілотний апарат у Дніпропетровській області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Гарний початок дня. Наші військові збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник", - написав він.
Нагадаємо, сьогодні, 1 травня, ППО збила над Одесою російський безпілотник.
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