Вибухи в Одесі: ППО збила над містом російський безпілотник

Вибухи в Одесі були чути від роботи ППО, яка збила над містом безпілотник російських окупантів.
Про це журналістам повідомили в ОК "Південь", пише "УНІАН".
"Над Одесою працював ворожий безпілотник-розвідник. Влучанням нашої ППО відправлений за відомим курсом безповоротно", - зазначили у командуванні.
Пізніше це підтвердив і спікер ОВА Сергій Братчук. "Одеса. "Мінус" ворожий БПЛА. Дякуємо силам ППО!", - написав він у Telegram.
Як відомо, зранку одесити у соцмережах повідомили, що чули вибухи у місті.
Зауважимо, що сьогодні, 1 травня, від 22:00 в Одесі починається тривала комендантська година, яка закінчиться 3 травня о 5:00. У період комендантської години не працюватиме громадський транспорт, заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.
Варто зазначити, що 1 травня вибухи пролунали і у Миколаєві та області - там росіяни під час артилерійсько-мінометного обстрілу влучили у сільськогосподарський склад із селітрою.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 67-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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