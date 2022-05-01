Вибухи в Одесі: ППО збила над містом російський безпілотник

Вибухи в Одесі: ППО збила над містом російський безпілотник

Вибухи в Одесі були чути від роботи ППО, яка збила над містом безпілотник російських окупантів.

Про це журналістам повідомили в ОК "Південь", пише "УНІАН".

"Над Одесою працював ворожий безпілотник-розвідник. Влучанням нашої ППО відправлений за відомим курсом безповоротно", - зазначили у командуванні.

Пізніше це підтвердив і спікер ОВА Сергій Братчук. "Одеса. "Мінус" ворожий БПЛА. Дякуємо силам ППО!", - написав він у Telegram.

Як відомо, зранку одесити у соцмережах повідомили, що чули вибухи у місті.

Зауважимо, що сьогодні, 1 травня, від 22:00 в Одесі починається тривала комендантська година, яка закінчиться 3 травня о 5:00. У період комендантської години не працюватиме громадський транспорт, заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

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Варто зазначити, що 1 травня вибухи пролунали і у Миколаєві та області - там росіяни під час артилерійсько-мінометного обстрілу влучили у сільськогосподарський склад із селітрою.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 67-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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