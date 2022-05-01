Російські окупанти викрали депутата Нової Каховки

Після викрадення, 19 квітня, його місцеперебування невідоме.

У тимчасово окупованій Новій Каховці (Херсонська область) російські військові викрали депутата міськради Ігора Протоковила.

Про це повідомила Каховська міська територіальна громада у Facebook.

“19 квітня із власного будинку військовими РФ було забрано мешканця Нової Каховки, депутата Новокаховської міської ради Протоковила Ігора Анатолійовича. Наразі місцеперебування його невідоме”, - йдеться у повідомленні.

Фото: Новокаховська територіальна громада

Раніше стало відомо, що російські військові викрали старосту села Зміївка Херсонської області.

Не так давно у Херсонській області російські військові відпустили багатодітну матір Венеру Куртбедінову. Її викрали та незаконно утримували протягом двох діб.

Як відомо, Ррсійські військові змістили владу Каховки і призначили кількох керівників-колаборантів.

Військовими РФ повідомлено, що керувати містом буде Філіпчук Павло, керівник поліції - Буховець Олег, керівник КВУ "Водоканал" - Гаврилюк Олег.

Працівникам міськвиконкому запропонували співпрацювати з призначеними особами, інакше всі будуть звільнені.

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