Російські окупанти викрали депутата Нової Каховки

Після викрадення, 19 квітня, його місцеперебування невідоме.
У тимчасово окупованій Новій Каховці (Херсонська область) російські військові викрали депутата міськради Ігора Протоковила.
Про це повідомила Каховська міська територіальна громада у Facebook.
“19 квітня із власного будинку військовими РФ було забрано мешканця Нової Каховки, депутата Новокаховської міської ради Протоковила Ігора Анатолійовича. Наразі місцеперебування його невідоме”, - йдеться у повідомленні.
Фото: Новокаховська територіальна громада
Раніше стало відомо, що російські військові викрали старосту села Зміївка Херсонської області.
Не так давно у Херсонській області російські військові відпустили багатодітну матір Венеру Куртбедінову. Її викрали та незаконно утримували протягом двох діб.
Як відомо, Ррсійські військові змістили владу Каховки і призначили кількох керівників-колаборантів.
Військовими РФ повідомлено, що керувати містом буде Філіпчук Павло, керівник поліції - Буховець Олег, керівник КВУ "Водоканал" - Гаврилюк Олег.
Працівникам міськвиконкому запропонували співпрацювати з призначеними особами, інакше всі будуть звільнені.
Читайте також:
- В тимчасово окупованих районах Херсонщини колаборанти нібито готуються до переходу в рублеву зону
- У Генічеську окупанти змушують вчителів перейти на російську шкільну програму
- На тимчасово окупованій території Херсонської області російськими військами проводиться підготовка до так званого "референдуму"
- На Херсонщині окупанти примусово виселяють усіх жителів одного з сіл - Денісова