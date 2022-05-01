Окупанти викрали старосту одного із сіл на Херсонщині

Російські військові викрали старосту села Зміївка Херсонської області.
Депутат Херсонської обласної ради Ігор Йосипенко повідомив, що росіяни викрали старосту села Зміївка Миколу Курівчака.
Про це він написав у Facebook.
"Сьогодні орками було викрадено старосту Зміївки Миколу Курівчака", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, у Луганській області знайшли мертвим зрадника, який співпрацював з окупантами.
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