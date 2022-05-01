Оккупанты похитили старосту одного из сел на Херсонщине

Российские военные похитили старосту села Змиевка Херсонской области.
Депутат Херсонского областного совета Игорь Иосипенко сообщил, что россияне похитили старосту села Змиевка Николая Куривчака.
Об этом он написал в Facebook.
"Сегодня орками был похищен староста Змиевки Николай Куривчакй", — говорится в сообщении.
Напомним, в Луганской области нашли мертвым изменника, который сотрудничал с оккупантами.
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