Взрывы в Одессе: ПВО сбила над городом российский беспилотник

Взрывы в Одессе были слышны от работы ПВО, сбившей над городом беспилотник российских оккупантов.

Об этом журналистам сообщили в ОК "Юг", пишет "УНИАН".

"Над Одессой работал вражеский беспилотник-разведчик. Попаданием нашей ПВО отправлен по известному курсу безвозвратно", — отметили в командовании.

Позже это подтвердил и спикер ОВА Сергей Братчук. "Одесса. "Минус" вражеский БПЛА. Спасибо силам ПВО!", — написал он в Telegram.

Как известно, с утра одесситы в соцсетях сообщили, что слышали взрывы в городе.

Заметим, что сегодня, 1 мая, с 22:00 в Одессе начинается длительный комендантский час, который закончится 3 мая в 5:00. В период комендантского часа не будет работать общественный транспорт, запрещено пребывание людей на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Также читайте Украинские средства ПВО в течение суток уничтожили 10 вражеских воздушных целей

Следует отметить, что 1 мая взрывы прогремели и в Николаеве и области — там россияне во время артиллерийско-минометного обстрела попали в сельскохозяйственный склад с селитрой.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 67-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Читайте также: