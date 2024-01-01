Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Авдеевке от российского снаряда погибла женщина

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
295
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Авдеевке от российского снаряда погибла женщина

Так выглядит сейчас Авдеевка

Женщине, получившей смертельное ранение, было 73 года.

В Авдеевке 73-летняя женщина погибла от российского снаряда.

Об этом говорится в сообщении Донецкой областной военной администрации 1 января.

Как уточнил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, около 16 часов враг обстрелял город из артиллерии, попал в частный сектор. Местная жительница получила ранения и, несмотря на все усилия, врачи не смогли ее спасти.

"Вся Донецкая область сейчас — одна большая горячая точка, а особенно это касается непосредственно прифронтовых городов и сел. Остаться здесь — опасно! Эвакуируйтесь", — подчеркнул начальник ДОВА.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 29 декабря посетил Авдеевку и побывал на позиции 110-й отдельной механизированной бригады на одном из самых сложных направлений обороны.

Читайте главные новости дня:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
295
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация