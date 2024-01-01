В Авдіївці від російського снаряда загинула жінка

Жінці, яка отримала смертельне поранення, було 73 роки.

У Авдіївці 73-річна жінка загинула від російського снаряда.

Про це йдеться у повідомленні Донецької обласної військової адміністрації 1 січня.

Як уточнив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, близько 16 години ворог обстріляв місто з артилерії, поцілив у приватний сектор. Місцева мешканка отримала поранення і, попри всі зусилля, лікарі не змогли її врятувати.

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"Уся Донецька область зараз — одна велика гаряча точка, а особливо це стосується безпосередньо прифронтових міст і сіл. Залишатися тут — небезпечно! Евакуюйтесь", - наголосив начальник ДОВА.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 29 грудня відвідав Авдіївку і побував на позиції 110-ї окремої механізованої бригади на одному з найскладніших напрямків оборони.

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