В Бердянске прогремели взрывы: враг заявляет об атаке на порт

После дроновой атаки в городе закрыли школы, детсады и другие бюджетные учреждения.

В оккупированном Бердянске утром 31 октября прозвучали взрывы. Российские захватчики заявили об атаке беспилотников на порт.

Об этом сообщили советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, российские пропагандистские медиа и оккупационные власти Бердянска.

По словам Андрющенко, с 6:00 Бердянск "атакуют наши дроны".

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"Основной удар в районе порта. Над портом визуально заметен дым от большого пожара. Большое количество скорых и пожарных", — отметил советник мэра Мариуполя.

В некоторых районах исчезло электроснабжение. Была отменена работа "официальных" бюджетных органов.

Оккупационная администрация заявила об атаке на свое помещение и порт.

В Бердянске после дроновой атаки закрыли школы, детсады и другие бюджетные учреждения.

К слову, в начале октября ГУР Минобороны Украины сообщило, что в Бердянске подорвали судью-предателя Виталия Ломейко.

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