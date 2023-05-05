В больнице скончалась девочка, пострадавшая во время атаки РФ по Краматорску 29 апреля

Школьница, пострадавшая 5 мая в результате ракетной атаки РФ по Краматорску, скончалась в больнице. Ее госпитализировали 29 апреля вместе с мамой.

О смерти Елизаветы сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко.

Отмечается, что в сверхтяжелом состоянии мать вместе с ребенком доставили в больницу с ожогами.

"Девочка, которая была ранена в результате российского удара по Краматорску 29 апреля, скончалась в больнице", – отметил городской глава.

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Добавим, Гончаренко также сообщил, что в результате обстрела повреждены три частных дома, один из которых разрушен до основания.

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