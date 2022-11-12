В Черкассах слышны взрывы

В области была объявлена воздушная тревога.
В Черкассах прогремели взрывы вечером 12 ноября во время объявленной в области воздушной тревоги.
Об этом ТСН.ua сообщили местные жители.
В то же время, в телеграмм-каналах сообщают, что взрывы были очень громкими.
Кроме самих Черкасс, звуки взрывов слышны и в области, сообщает "Суспильне".
Пока местные власти не комментировали причину взрывов в регионе.
Заметим, что воздушная тревога была объявлена на обширной территории Украины. Не оставляйте укрытий до момента отмены тревоги.
Напомним, что в этот же вечер и в Харькове раздавались взрывы во время воздушной тревоги.
Кроме того, вечером 12 ноября оккупанты обстреляли кассетными снарядами один из районов Запорожья. Снаряды упали вблизи 6 жилых домов.
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