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У Черкасах чутно вибухи

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
1018
Час на прочитання
1 хв
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У Черкасах чутно вибухи

Фото: ТСН.ua

Доповнюється...

У Черкасах прлунали вибухи ввечері 12 листопада під час оголошеної в області повітряної тривоги.

Про це ТСН.ua повідомили місцеві жителі.

Водночас у телеграм-каналах повідомляють, що вибухи були дуже гучними.

Окрім самих Черкас, звуки вибухів чутно і в області, повідомляє "Суспільне".

Поки що місцева влада не коментувала причину вибухів у регіоні.

Зауважимо, що повітряна тривога була оголошена на великій території України. Не залишайте укриттів до моменту скасування тривоги.

Нагадаємо, що цього ж вечора і в Харкові лунали вибухи під час повітряної тривоги.

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Дата публікації
Перегляди
1018
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