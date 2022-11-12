У Черкасах чутно вибухи

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У Черкасах прлунали вибухи ввечері 12 листопада під час оголошеної в області повітряної тривоги.
Про це ТСН.ua повідомили місцеві жителі.
Водночас у телеграм-каналах повідомляють, що вибухи були дуже гучними.
Окрім самих Черкас, звуки вибухів чутно і в області, повідомляє "Суспільне".
Поки що місцева влада не коментувала причину вибухів у регіоні.
Зауважимо, що повітряна тривога була оголошена на великій території України. Не залишайте укриттів до моменту скасування тривоги.
Нагадаємо, що цього ж вечора і в Харкові лунали вибухи під час повітряної тривоги.