В Черном море находится 17 российских кораблей: сколько "Калибров" они несут

Вражеские ракетоносители также находятся в акватории Средиземного моря.

На утро среды, 10 мая, в Черном море на боевом дежурстве находится 17 кораблей российского флота.

Об этом сообщили в пресс-службе Военно-Морских Сил ВСУ.

Отмечается, что среди 17 кораблей в морской акватории есть три носителя крылатых ракет "Калибр". Их общий залп составляет до 24 ракет.

Также известно, что в Азовском море на боевом дежурстве есть два вражеских корабля, а в Средиземном – до пяти, из них один носитель крылатых ракет "Калибр" – общий залп до 4 ракет.

Как сообщалось, за прошедшие сутки противник нанес 23 ракетных и 43 авиационных удара, совершил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Враг использовал ракеты разных типов, большая их часть была уничтожена. Впрочем, есть "прилеты" пяти ракет в городах Купянск, Славянск, Краматорск и Константиновка.

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