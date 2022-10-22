В Черном море враг подготовил к применению более 30 "Калибров" — ОК "Юг"

Продолжая техногенный террор и шантаж враг наносит удары по объектам критической инфраструктуры и тиражирует месседжи об угрозе подрыва Каховской ГЭС.

Обстановка в Южно-Бугском направлении сложная, но контролируется Силами обороны.

Противник продолжает оборонительные действия, пытается переформатировать подразделения. Офицерский состав организованно перемещается на левый берег Днепра, оставляя на правом подразделении пополненные свежемобилизованными. Продолжаются меры принудительной эвакуации гражданского населения. С Бериславского района и Херсона активно вывозятся государственные учреждения и имущество.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

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Продолжая техногенный террор и шантаж враг наносит удары по объектам критической инфраструктуры и тиражирует месседжи об угрозе подрыва Каховской ГЭС.

Ночью, по направлению к Черному морю, противник нанес массированный удар дронами-камикадзе типа Shahed-136. Силами противовоздушной обороны 10 ударных беспилотников уничтожены над Николаевщиной и один над Кировоградщиной. По одному из объектов критической инфраструктуры Черкасской области нанесен удар. Возникший пожар оперативно ликвидирован. Без человеческих утрат.

В Николаевском районе враг обстреливал ночью прифронтовые территориальные общины. В результате попаже возник пожар в гаражном кооперативе, загорелся огнем жилой дом, повреждены электросеть и газопроводы. Огонь оперативно ликвидирован. Погиб один гражданский, еще один получил ранения.

Ночью Никопольский район был атакован реактивными системами залпового огня тяжелой артиллерией и зенитно-ракетной системой С-300.

Повреждены около двух десятков частных жилых домов, 5 хозяйственных сооружений и 2 газопровода. Без человеческих утрат.

Утром враг нанес массированный удар высокоточными ракетами "Калибр" по объектам критической инфраструктуры. В южных регионах поражены такие объекты в Одесской, Кировоградской и Николаевской областях. В Одесской области три человека ранены. По другим объектам информации о пострадавших нет.

Силами противовоздушной обороны 4 крылатые ракеты сбиты над Одесщиной, 1 — над Николаевщиной.

В полдень, в Бериславском районе Херсонщины нашим зенитно-ракетным подразделением сбит ударный вертолет оккупантов Ка-52 "Аллигатор".

Нашей авиацией нанесены 3 авиационных удара по вражеским пунктам развертывания зенитно-ракетных комплексов "Панцирь-С1" и "Бук-М2" в Херсонском районе. Результаты ударов доразведываются.

Ракетными и артиллерийскими подразделениями выполнено более 1000 огневых задач по районам сосредоточения живой силы и техники противника.

В корабельной группировке в Черном море, состоящем из 14 кораблей, враг увеличил количество ракетоносителей, усилив группировку двумя подводными лодками. При этом общее количество готовых к применению "Калибров" может превышать 30 штук.

Враг принципиально настроен продолжать практику массированных ракетных ударов и атак дронами, в том числе по объектам критической, энергетической инфраструктуры.

Напомним, российско-оккупационная "власть" Херсонщины заявила, что начала сбрасывать воду с Каховской ГЭС вниз по течению Днепра якобы для "минимизации ущерба в случае разрушения дамбы".

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