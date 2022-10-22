У Чорному морі ворог підготував до застосування понад 30 "Калібрів" - ОК "Південь"

Продовжуючи техногенний терор і шантаж ворог завдає ударів по об’єктах критичної інфраструктури і тиражує меседжі про загрозу підриву Каховської ГЕС.

Обстановка на Південнобузькому напрямку складна, але контролюється Силами оборони.

Противник продовжує оборонні дії, намагається переформатовувати підрозділи. Офіцерський склад організовано переміщується на лівий берег Дніпра, залишаючи на правому підрозділи поповнені свіжо-мобілізованими. Тривають заходи примусової евакуації цивільного населення. З Бериславського району та Херсону активно вивозяться державні установи та майно.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

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Продовжуючи техногенний терор і шантаж ворог завдає ударів по об’єктах критичної інфраструктури і тиражує меседжі про загрозу підриву Каховської ГЕС.

Уночі, з напрямку Чорного моря, противник завдав масованого удару дронамі-камікадзе типу Shahed-136. Силами протиповітряної оборони 10 ударних безпілотників знищено над Миколаївщиною та один – над Кіровоградщиною. По одному з об'єктів критичної інфраструктури Черкащини нанесено удар. Виниклу пожежу оперативно ліквідовано. Без людських втрат.

У Миколаївському районі ворог обстрілював вночі прифронтові територіальні громади. Внаслідок влучань виникла пожежа в гаражному кооперативі, зайнявся вогнем житловий будинок, пошкоджено електромережу та газогони. Вогонь оперативно ліквідовано. Загинула одна цивільна особа, ще одна дістала поранення.

Протягом ночі Нікопольщина була атакована реактивними системами залпового вогню важкою артилерією та зенітно-ракетною системою С-300.

Пошкоджено близько двох десятків приватних житлових будинків, 5 господарських споруд та 2 газогони. Без людських втрат.

Зранку ворог здійснив масований удар високоточними ракетами "Калібр" по об'єктах критичної інфраструктури. У південних регіонах уражено такі об'єкти в Одеській, Кіровоградській та в Миколаївській областях. На Одещині троє людей поранено. По інших об'єктах інформації про постраждалих немає.

Силами протиповітряної оборони 4 крилатих ракети збито над Одещиною, 1 - над Миколаївщиною.

Опівдні, в Бериславському районі Херсонщини нашим зенітно-ракетним підрозділом збито ударний гелікоптер окупантів Ка-52 "Алігатор".

Нашою авіацією завдано 3 авіаційні удари по ворожих пунктах розгортання зенітно-ракетних комплексів "Панцир-С1" та "Бук-М2" в Херсонському районі. Результати ударів дорозвідуються.

Ракетними та артилерійськими підрозділами виконано понад 1000 вогневих завдань по районах зосередження живої сили та техніки ворога.

У корабельному угрупованні в Чорному морі, що наразі складається з 14 кораблів, ворог збільшив кількість ракетоносіїв, посиливши угруповання двома підводними човнами. При цьому загальна кількість готових до застосування "Калібрів" може перевищувати 30 штук.

Ворог принципово налаштований продовжувати практику масованих ракетних ударів та атак дронами, зокрема і по об’єктах критичної, енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, російсько-окупаційна "влада" Херсонщини заявила, що почала скидувати воду із Каховської ГЕС вниз за течією Дніпра нібито для "мінімізування збитки у разі руйнування дамби".

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