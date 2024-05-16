В ЦПД сообщили, захватил ли враг Волчанск

Оккупанты не захватили город и не имеют успеха в направлении Липцев.

Российские войска не захватили Волчанск в Харьковской области по состоянию на утро 16 мая.

Об этом сообщил директор Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

Коваленко назвал "вбросами" информацию о якобы захвате врагом Волчанска.

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"Несмотря на вбросы россиян и "не россиян", враг по состоянию на данный момент не захватил Волчанск, а также он не имеет успехов в направлении Липцев", — говорится в коротком заявлении главы ЦПД.

Напомним, в Институте изучения войны сообщили 16 мая о тактическом продвижении российских войск возле Волчанска. Оккупанты также продолжили наступление в направлении Липцев.

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