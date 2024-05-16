У ЦПД повідомили, чи захопив ворог Вовчанськ

Окупанти не захопили місто і не мають успіху в напрямку Липців.

Російські війська не захопили Вовчанськ на Харківщині станом на ранок 16 травня.

Про це повідомив директор Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

Коваленко назвав "вкидами" інформацію про нібито захоплення ворогом Вовчанська.

"Попри вкиди росіян і "не росіян", ворог станом на зараз не захопив Вовчанськ, а також він не має успіхів в напрямку Липців", – йдеться в короткій заяви голови ЦПД.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни повідомили 16 травня про тактичне просування російських військ біля Вовчанська. Окупанти також продовжили наступ у напрямку Липців.

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