В Днепре ликвидировали последствия атаки дронами на город (фото)

В Днепре спасатели ликвидировали последствия вражеской атаки на город. Взрывы были на территории складских помещений.
В Днепре ликвидировали последствия вражеской атаки дронами на город. В результате взрывов произошел масштабный пожар на территории складских помещений.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Как стало известно, сегодня около 09:42 оккупанты нанесли удар по складским помещениям, расположенным на территории Самарского района города. В результате чего произошел пожар — горело одноэтажное здание, огонь охватил 3 тысячи квадратных метров.
“В результате происшествия пострадали четыре человека. Все были госпитализированы работниками экстренной медицинской помощи в лечебные учреждения города”, — отметили в ГСЧС Украины.
Напомним, что в ночь на 9 ноября российская армия атаковала Днепр иранскими дронами-камикадзе. Они попали в логистическое предприятие в городе.
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