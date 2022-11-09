В Днепре ликвидировали последствия атаки дронами на город (фото)

В Днепре спасатели ликвидировали последствия вражеской атаки на город. Взрывы были на территории складских помещений.

В Днепре ликвидировали последствия вражеской атаки дронами на город. В результате взрывов произошел масштабный пожар на территории складских помещений.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как стало известно, сегодня около 09:42 оккупанты нанесли удар по складским помещениям, расположенным на территории Самарского района города. В результате чего произошел пожар — горело одноэтажное здание, огонь охватил 3 тысячи квадратных метров.

“В результате происшествия пострадали четыре человека. Все были госпитализированы работниками экстренной медицинской помощи в лечебные учреждения города”, — отметили в ГСЧС Украины.

Фото: ГСЧС Украины

Напомним, что в ночь на 9 ноября российская армия атаковала Днепр иранскими дронами-камикадзе. Они попали в логистическое предприятие в городе.

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