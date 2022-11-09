Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Днепре ликвидировали последствия атаки дронами на город (фото)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
114
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Днепре ликвидировали последствия атаки дронами на город (фото)

В Днепре спасатели ликвидировали последствия вражеской атаки на город. Взрывы были на территории складских помещений.

В Днепре ликвидировали последствия вражеской атаки дронами на город. В результате взрывов произошел масштабный пожар на территории складских помещений.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как стало известно, сегодня около 09:42 оккупанты нанесли удар по складским помещениям, расположенным на территории Самарского района города. В результате чего произошел пожар — горело одноэтажное здание, огонь охватил 3 тысячи квадратных метров.

“В результате происшествия пострадали четыре человека. Все были госпитализированы работниками экстренной медицинской помощи в лечебные учреждения города”, — отметили в ГСЧС Украины.

© ГСЧС Украины
Фото: ГСЧС Украины
©

Напомним, что в ночь на 9 ноября российская армия атаковала Днепр иранскими дронами-камикадзе. Они попали в логистическое предприятие в городе.

Читайте также:

Мобилизация и военное положение! Налоговые льготы! Зеленский примет участие в саммите G20! Новости

Мобилизация и военное положение! Налоговые льготы! Зеленский примет участие в саммите G20! Новости

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
114
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация