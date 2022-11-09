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У Дніпрі ліквідували наслідки атаки дронами на місто (фото)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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У Дніпрі ліквідували наслідки атаки дронами на місто (фото)

У Дніпрі рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки на місто. Вибухи були на території складських приміщень.

У Дніпрі ліквідували наслідки ворожої атаки дронами на місто. Внаслідок вибухів сталася масштабна пожежа на території складських приміщень.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, сьогодні близько 09:42 окупанти завдали удару по складських приміщеннях, розташованих на території Самарського району міста. Внаслідок чого сталася пожежа - горіла одноповерхова будівля, вогонь охопив 3 тисячі квадратних метрів.

“Внаслідок події постраждало чотири людини. Всі були госпіталізовані працівниками екстреної медичної допомоги до лікувальних закладів міста”, - наголосили в ДСНС України.

© ДСНС України
Фото: ДСНС України
©

Нагадаємо, що у ніч проти 9 листопада російська армія атакувала Дніпро іранськими дронами-камікадзе. Вони поцілили в логістичне підприємство в місті.

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Дата публікації
Перегляди
1170
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