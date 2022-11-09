В Україні – масштабна повітряна тривога: прямуйте до укриття

У середу, 9 листопада, майже по всій Україні оголосили повітряну тривогу.

Станом на 13:00 в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. "Почервоніли" всі області, окрім автономної республіки Крим.

Про це стало відомо з мапи тривог.

Варто зазначити, що у Луганській області повітряна тривога триває вже 218 днів від 4 квітня.

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Обстріли 8 листопада

Зранку 8 листопада окупаційні війська завдали ударів по Запорізькій області. Один ворожий боєприпас вибухнув біля приватного домогосподарства, пошкодивши будинок і споруди, інша ракета розірвалась у полі.

Ворог також вдарив по Краматорську на Донеччині ввечері 8 листопада, внаслідок якого поранення отримав восьмирічний хлопчик.

У ніч проти 9 листопада російська армія іранськими дронами-камікадзе атакувала Дніпро. Безпілотники поцілили в логістичне підприємство в місті. Російська атака спричинила масштабну пожежу. Були зруйновані склади підприємства, поранено четверо працівників.

Загалом, ніч проти 9 листопада у більшості регіонів України минула відносно спокійно, але вісім областей були під вогнем російських окупантів.