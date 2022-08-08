В Харькове раздаются взрывы

Российские оккупанты наносят удары по Харькову. Жителей просят находиться в укрытиях.

Утром 8 августа войска Российской Федерации снова начали обстреливать Харьков.

Об этом сообщили местные жители в соцсетях и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Внимание! Жители Харькова и области, находитесь максимально в укрытиях! Российские оккупанты наносят удары по Харькову. Не покидайте безопасных мест", — написал Синегубов в своем Telegram.

Он также добавил: "Есть предварительная информация о пострадавшем в Шевченковском районе Харькова".

Напомним, вчера, 7 августа, в Харькове прогремели 7 взрывов, а в Винницкой области "прилеты" зафиксировали по военным объектам.

Читайте также:

ВСУ с HIMARS ударили по оккупантам в Мелитополе: уничтожено более 100 солдат РФ и многие техники (видео)

РФ резко изменила план проведения "референдума" на оккупированных территориях — ISW