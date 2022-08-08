Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Харкові лунають вибухи

Дата публікації
Перегляди
1617
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Харкові лунають вибухи

Фото: Фото з відкритих джерел

Російські окупанти наносять удари по Харкову. Мешканців просять перебувати в укриттях.

Зранку 8 серпня війська Російської Федерації знову почали обстрілювати Харків. 

Про це повідомили місцеві мешканці у соцмережах та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Увага! Жителі Харкова та області, перебувайте максимально в укриттях! Російські окупанти наносять удари по Харкову. Не покидайте безпечних місць", - написав Синєгубов у своєму Telegram.

Він також додав: "Є попередня інформація про постраждалого у Шевченківському районі Харкова". 

©

Нагадаємо, вчора, 7 серпня, у Харкові пролунали 7 вибухів, а на Вінниччині "прильоти" зафіксували по військових об'єктах.

Читайте також:

ЗСУ із HIMARS вдарили по окупантах у Мелітополі: знищено понад 100 солдатів РФ та багато техніки (відео)

РФ різко змінила план проведення "референдуму" на окупованих територіях — ISW

Повʼязані теми:

Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1617
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація