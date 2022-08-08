У Харкові лунають вибухи

Російські окупанти наносять удари по Харкову. Мешканців просять перебувати в укриттях.

Зранку 8 серпня війська Російської Федерації знову почали обстрілювати Харків.

Про це повідомили місцеві мешканці у соцмережах та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Увага! Жителі Харкова та області, перебувайте максимально в укриттях! Російські окупанти наносять удари по Харкову. Не покидайте безпечних місць", - написав Синєгубов у своєму Telegram.

Він також додав: "Є попередня інформація про постраждалого у Шевченківському районі Харкова".

Нагадаємо, вчора, 7 серпня, у Харкові пролунали 7 вибухів, а на Вінниччині "прильоти" зафіксували по військових об'єктах.

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