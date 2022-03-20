В Харькове спасатели продолжают разбирать завалы: что происходит в городе

В Харькове спасатели продолжают разбирать завалы: что происходит в городе

Вспыхнуло несколько больших пожаров.

В Харькове спасатели продолжают разбирать завалы. За минувшие сутки марта оперативная обстановка не изменилась. Враг обстреливал мирное население города из артиллерийских систем.

Об этом 20 марта сообщили в ГСЧС.

Спасатели работали над расчисткой завалов разрушенных жилых домов и административных зданий, а также тушили пожары.

Уже несколько суток не прекращаются поисковые работы и разбор завалов в Киевском районе Харькова. Уже завершены подобные работы по 18 объектам.

В результате попадания вражеских снарядов в жилые многоэтажки произошло несколько крупных пожаров, в основном в Киевском, Московском и Индустриальном районах Харькова.

Всего за сутки спасатели совершили более 20 выездов для ликвидации пожаров, а также разбор завалов разрушенных зданий, а также 27 выездов на ликвидацию взрывоопасных предметов.

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