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В Харькове слышны взрывы: оккупанты нанесли ракетный удар по области

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
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В Харькове слышны взрывы: оккупанты нанесли ракетный удар по области

В Харькове слышны взрывы. / Фото: Associated Press

Украинцев призывают быть в безопасных местах.

В Харькове в среду, 7 июня, во время воздушной тревоги раздались взрывы. Россияне в очередной раз атаковали регион ракетами - они обстреляли Чугуевский район.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов. 

Воздушная тревога в Харьковской области 7 июня была объявлена в 22:30. После чего на окраинах Харькова были слышны взрывы. Российская террористическая армия в очередной раз атакует Харьковщину ракетами С-300.

"Зафиксированы попадания в Чугуевском районе. По предварительным данным, оккупанты нанесли удары ракетами С-300. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сообщил он.

Напомним, ночью против 6 июня российская армия нанесла ракетные удары по Харькову. Обошлось без пострадавших. Впрочем, есть повреждение инфраструктуры. В частности, перебито вдогонку.

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Дата публикации
Просмотры
2131
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