В Харькове слышны взрывы: оккупанты нанесли ракетный удар по области

Украинцев призывают быть в безопасных местах.
В Харькове в среду, 7 июня, во время воздушной тревоги раздались взрывы. Россияне в очередной раз атаковали регион ракетами - они обстреляли Чугуевский район.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
Воздушная тревога в Харьковской области 7 июня была объявлена в 22:30. После чего на окраинах Харькова были слышны взрывы. Российская террористическая армия в очередной раз атакует Харьковщину ракетами С-300.
"Зафиксированы попадания в Чугуевском районе. По предварительным данным, оккупанты нанесли удары ракетами С-300. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сообщил он.
Напомним, ночью против 6 июня российская армия нанесла ракетные удары по Харькову. Обошлось без пострадавших. Впрочем, есть повреждение инфраструктуры. В частности, перебито вдогонку.
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