В Хмельницкой области начали бороться со спекулянтами на рынке жилья: что делают

В Хмельницкой области начали бороться со спекулянтами на рынке жилья: что делают

За месяцы войны 35 человек пожаловались на завышенные цены на квартиры в регионе.

В Хмельницкой области решили бороться с недобросовестными собственниками квартир, которые из-за высокого спроса на жилье среди переселенцев сильно увеличили стоимость аренды.

Об этом рассказал глава областной военной администрации Сергей Гамалий.

По его словам, с начала войны 24 февраля 35 украинцев пожаловались в Бюро экономической безопасности на завышенные цены на жилье в Хмельницкой области. Единичные случаи спекуляции в области наказываются несколькими способами.

Один из примеров привел глава области. Жалоба касалась поднятия цены на аренду квартиры до четырех тысяч гривен в сутки. "Был установлен владелец этой квартиры. Выяснилось, что у него были две квартиры и он выдавал их, как резервные. Себя он представлял волонтером, помогающим переселенцам. Им предлагал квартиры с некачественным ремонтом по цене выше, чем указывал перед этим", – рассказал Сергей Гамалий.

В отделе полиции с мужчиной провели профилактическую беседу с разъяснением действующего законодательства. Хмельничанин раскаялся в содеянном, а также добровольно перечислил 5 тысяч гривен на нужды ВСУ.

“В течение недели обязался предоставлять квартиры бесплатно лицам, вынуждено покинувшим дома из-за боевых действий. Такие профилактические беседы проводятся постоянно”, — добавил глава области.

Сергей Гамалий также подчеркнул: в условиях военного положения в области не будут изымать квартиры у собственников, которые завышают цены на их аренду. Впрочем, жилье будут передаваться в безвозмездное пользование переселенцам.

Ранее мэр Хмельницкого Александр Симчишин давал предупреждение местным спекулянтам на рынке недвижимости. Он обещал владельцев таких квартир делать известными в городе: разглашать их имена и адреса проживания.

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