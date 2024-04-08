В ISW рассказали о больших проблемах в рядах войск Путина: детали

В частности, аналитики обратили внимание на публикацию российского "независимого" издания "Берег", где говорится о том, как военнослужащие вооруженных сил РФ пытали и убили своего товарища.

Отдельные подразделения ВС РФ, воюющие против Украины, применяют насилие против своих сослуживцев. Оккупанты страдают от пьянства, вымогательства и пыток, что в итоге заканчивается убийствами.

Об этом стали сообщать российские источники. На информацию обратили внимание в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Речь идет о публикации российского "независимого" издания "Берег" от 5 апреля. В нем рассказывается о том, как военнослужащие ВС РФ пытали и убили своего товарища.

Случай произошел в рядах 164-й мотострелковой бригады (25-я общевойсковая армия, Центральный военный округ), которая дислоцируется вблизи временно оккупированного села Гречишкино Луганской области.

"Шесть российских солдат в течение 14 часов пытали другого российского солдата, прежде чем убить его, возможно, чтобы уладить личную вендетту командира", — говорится в сводке.

РосСМИ уточнило, что упомянутые шестеро окупантов входят в "банду вымогателей", в которой распространено пьянство в подразделении, чтобы регулярно избивать, пытать и требовать деньги у пьяных сослуживцев.

Напомним, российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины используют труд лиц с ограниченными физическими возможностями, как рабский.

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