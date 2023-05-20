В ISW рассказали об успехах ВСУ под Бахмутом: что известно

Успешные контратаки Вооруженных сил Украины устранили угрозу российского оцепления Сил обороны в Бахмуте Донецкой области. Это заставило армию РФ выделить ресурсы для защиты от ограниченных и локальных наступательных украинских операций.

Об этом идет речь в свежем отчете Института изучения войны.

"Украинские контратаки под Бахмутом, вероятно, устранили угрозу оцепления Россией украинских войск в Бахмуте и заставили российские войска выделить мизерные военные ресурсы для защиты от ограниченных и локальных наступательных усилий, как, вероятно, и планировало украинское командование", — говорится в отчете ISW.

Отмечается, что войска РФ сосредоточили большую часть своих резервов в районе Бахмута и замедлили контратаки ВСУ за последние сутки. Аналитики со ссылкой на замминистра обороны Украины Анну Маляр пишут, что оккупанты сосредоточили большую часть своих резервов на Бахмутском направлении, что замедлило темпы наступления украинских войск. По ее словам, ВСУ продолжают контратаки на северной и южной окраинах Бахмута и продвинулись на 500 метров на одном фланге и на 1000 метров на другом.

Некоторые российские блоггеры положительно восприняли замедление украинских темпов продвижения и утверждали, что ВСУ вроде бы не в состоянии выдерживать длительные локальные контратаки в районе Бахмута. Впрочем, силы РФ на флангах города, скорее всего, остаются слабыми, отмечают эксперты ISW.

Ситуация в Бахмуте. Карта боев ISW.

В свою очередь, главарь ППК "Вагнера" Евгений Пригожин 19 мая продолжал критиковать российскую 4-ю мотострелковую бригаду (2-й армейский корпус "ЛНРовцев") за отступление с оборонительных рубежей юго-западнее поселка Ивановское (6 км к западу от Бахмута).

Напомним, в Минобороны сообщалось, что украинские Вооруженные силы продолжают продвигаться под Бахмутом. Впрочем, освобождать территории нелегко, ведь оккупационные войска пытаются вернуть утраченные позиции. На Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные боевые действия. Российские оккупанты сосредоточили большое количество своих сил на этом участке.

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