В Крыму разбился военный вертолет Ми-28

В Крыму упал военный вертолет Ми-28. Оба летчика погибли.

В Джанкойском районе Крыма упал российский военный вертолет Ми-28. В РФ говорят, что инцидент произошел якобы во время учебно-тренировочного полета.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

"Потерпевший катастрофу вертолет выполнял учебно-тренировочный полет, он был без боекомплекта. Предварительная причина аварии — отказ техники", — говорится в сообщении.

В российском Минобороны отметили, что оба летчика погибли.

Напомним, недавно командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов заявил, что во временно оккупированном Севастополе собираются наращивать средства противовоздушной обороны после недавних взрывов в Крыму.

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