В Мали произошел тройной теракт: есть жертвы

В Мали случился тройной теракт. В результате атаки известно по меньшей мере о 9 погибших, еще 60 человек травмированы.

Об этом информирует Reuters.

Всего в результате теракта разрушены около 20 зданий.

Представитель губернатора Якуба Майга подчеркнул, что все жертвы и раненые – гражданские лица.

Пока ответственности за теракт на себя никто не брал.

Напомним, по меньшей мере семь человек погибли, в том числе ребенок, в результате нападения боевиков на общественный бассейн в мексиканском городе Кортасар в субботу, 15 апреля.

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху мобилизовал полицейские и армейские резервы в пятницу после того, как в результате последней эскалации смертельного насилия на Западном берегу Иордана и в Тель-Авиве в результате отдельных нападений погибли три человека, в том числе итальянский турист. .

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