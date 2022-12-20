В Мариуполе горит местонахождение оккупантов на комбинате Ильича (видео)

В огне оказались вещи захватчиков и награбленное в Украине.

В Мариуполе загорелся пожар в помещении расположения российских оккупантов на территории металлургического комбината имени Ильича.

Об этом сообщили партизаны из организации "Мариупольское Сопротивление".

"На ММК им. Ильича горит здание оккупантов. Вещи, награбленное – все в тлен. Буквально. Причину пожара уточнять вслух не будем, но внимательнее надо, панове оккупанты, внимательнее", – говорится в заявлении.

Там также предупредили захватчиков, что опасность для них – везде, всегда рядом и очень неожиданно.

Напомним, не поздоровилось оккупантам и в Мелитополе. В ночь на 20 декабря в разных районах захваченного города были слышны взрывы.

Заметим, в середине ноября генерал-лейтенант из США Бен Ходжес спрогнозировал, что ВСУ могут освободить Мариуполь и Мелитополь до января 2023 года. По оценкам Ходжеса, затем начнется деоккупация Крыма.

Читайте также:

Вызвался добровольцем в «Рейс спасения» на заблокированную «Азовсталь»: история Дмитрия Кубряка