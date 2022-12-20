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В Мариуполе горит местонахождение оккупантов на комбинате Ильича (видео)

В Мариуполе горит местонахождение оккупантов на комбинате Ильича (видео)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
1917
Время на прочтение
1 мин
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В Мариуполе горит местонахождение оккупантов на комбинате Ильича (видео)

Скриншот с видео

В огне оказались вещи захватчиков и награбленное в Украине.

В Мариуполе загорелся пожар в помещении расположения российских оккупантов на территории металлургического комбината имени Ильича.

Об этом сообщили партизаны из организации "Мариупольское Сопротивление".

"На ММК им. Ильича горит здание оккупантов. Вещи, награбленное – все в тлен. Буквально. Причину пожара уточнять вслух не будем, но внимательнее надо, панове оккупанты, внимательнее", – говорится в заявлении.

Там также предупредили захватчиков, что опасность для них – везде, всегда рядом и очень неожиданно.

Напомним, не поздоровилось оккупантам и в Мелитополе. В ночь на 20 декабря в разных районах захваченного города были слышны взрывы.

Заметим, в середине ноября генерал-лейтенант из США Бен Ходжес спрогнозировал, что ВСУ могут освободить Мариуполь и Мелитополь до января 2023 года. По оценкам Ходжеса, затем начнется деоккупация Крыма.

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Дата публикации
Просмотры
1917
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