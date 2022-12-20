Гранды АПЛ интересуются услугами звезды ЧМ-2022

Софьян Амрабат может продолжить карьеру в "Ливерпуле" или "Тоттенхэме".

Полузащитник "Фиорентины" и сборной Марокко Софьян Амрабат может сменить клубную прописку после сенсационного выступления национальной команды на чемпионате мира-2022.

Об этом пишет Foot Mercato.

Отмечается, что 26-летний футболист находится в шорт-листе английского "Ливерпуля".

Представители Амрабата уже встретились с главным тренером английской команды Юргеном Клоппом, стремящимся усилить свою полузащиту на вторую половину напряженного сезона.

Также футболисты заинтересованы в "Тоттенхэме". Главный тренер лондонцев Антонио Конте хочет подписать его уже несколько сезонов.

Тем временем "Фиорентина" пытается продлить с хавбеком контракт, истекающий летом 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 10 млн евро.

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