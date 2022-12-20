Гранди АПЛ цікавляться послугами зірки ЧС-2022

Соф'ян Амрабат може продовжити кар'єру у "Ліверпулі" або "Тоттенгемі".

Півзахисник "Фіорентини" та збірної Марокко Соф’ян Амрабат може змінити клубну прописку після сенсаційного виступу національної команди на чемпіонаті світу-2022.

Про це пише Foot Mercato.

Зазначається, що 26-річний футболіст перебуває у шорт-листі англійського "Ліверпуля".

Представники Амрабата вже зустрілися з головним тренером англійської команди Юргеном Клоппом, який прагне посилити свій півзахист на другу половину напруженого сезону.

Також футболістом зацікавлені у "Тоттенгемі". Головний тренер лондонців Антоніо Конте хоче підписати його вже кілька сезонів.

Тим часом "Фіорентина" намагається продовжити з хавбеком контракт, який спливає влітку 2024 року

Портал Transfermarkt оцінює футболіста в 10 млн євро.

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