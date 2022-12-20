Іранські "шахіди" вразливі до морозів, але РФ могла їх модернізувати – експерт розповів, як саме

Між масовими атаками іранськими дронами була пауза, яку росіяни могли використати для модернізації "мопедів".

Окупанти могли вдосконалити іранські дрони-камікадзе Shahed, щоб застосовувати їх під час морозів.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, інформує FREEДОМ.

За його словами, дрон іранського виробництва має вразливу паливну систему до низьких температур.

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"Ми бачимо, що Shahed-136 був використаний при досить низьких температурах: мінус 9 - мінус 10 було на момент нальоту. Тобто не виключено, що окупанти з другої партії "шахідів" провели додаткову модернізацію, тобто внесли якісь зміни в паливну систему. Думаю, що останки знищених дронів про це більш детально розкажуть після того, як наші фахівці їх вивчать", — припустив експерт.

Коваленко зауважив, що між масовими атаками іранськими дронами була певна пауза. Експерт не виключає, що протягом цього часу росіяни саме займалися модернізацією іранських "мопедів".

"Тобто ми бачимо, що зараз використовується саме друга партія, в основному. Не виключено, що ця пауза була витрачена саме на те, щоб провести певні зміни в самій архітектурі дронів і особливо їхньої паливної системи", — каже аналітик.

Також він пояснив, що окупанти застосовують тактику "рою", запускаючи багато безпілотників разом.

"Це можна навіть зіставити з тими масованими ракетними ударами, які здійснювалися по території України останнім часом. Але по суті, це прорив протиповітряної оборони… П’ять дронів усе-таки змогли пройти протиповітряну оборону. Це не досить високий показник, але, тим не менш, якийсь певний ефект мав", — сказав експерт.

Нагадаємо, що 19 грудня армія Росії вчергове атакувала Україну іранськими безпілотниками. Після цієї атаки у деяких областях знову запровадили аварійні відключення електрики.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Іран передав Росії нову партію дронів — 250 Shahed-136.

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