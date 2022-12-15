"Реал" оголосив про трансфер 16-річного бразильського таланта

Нападник приєднається до команди в липні 2024 року.

Мадридський "Реал" узгодив трансфер 16-річного нападника бразильського "Палмейраса" Ендріка.

Про це повідомляє пресслужба "вершкових".

Форвард приєднається до королівського клубу, коли стане повнолітнім – в липні 2024 року. До того часу нападник продовжить виступати за бразильську команду.

За трансфер юнака мадридці заплатять 60 млн євро: 35 млн вже відправились на рахунок Палмейрасу, а ще 25 – це бонуси.

Transfermarkt оцінює бразильця в 20 мільйонів євро.

В цьому сезоні Ендрік зіграв за "Палмейрас" 307 хвилин та відмітився 3 голами.

Читайте також:

Чинний володар "Золотого м'яча" отримав дозвіл від "Реала", але не планує летіти на фінал ЧС-2022

Малиновський продовжив контракт з "Аталантою" – ЗМІ

"Ми ведемо дискусії": в "Шахтарі" відповіли, чи змінить Мудрик клубну прописку