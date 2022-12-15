"Реал" оголосив про трансфер 16-річного бразильського таланта

Нападник приєднається до команди в липні 2024 року.
Мадридський "Реал" узгодив трансфер 16-річного нападника бразильського "Палмейраса" Ендріка.
Про це повідомляє пресслужба "вершкових".
Форвард приєднається до королівського клубу, коли стане повнолітнім – в липні 2024 року. До того часу нападник продовжить виступати за бразильську команду.
За трансфер юнака мадридці заплатять 60 млн євро: 35 млн вже відправились на рахунок Палмейрасу, а ще 25 – це бонуси.
Transfermarkt оцінює бразильця в 20 мільйонів євро.
- В цьому сезоні Ендрік зіграв за "Палмейрас" 307 хвилин та відмітився 3 голами.
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