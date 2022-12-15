"Реал" объявил о трансфере 16-летнего бразильского таланта

Нападающий присоединится к команде в июле 2024 года.
Мадридский "Реал" согласовал трансфер 16-летнего нападающего бразильского "Палмейраса" Эндрика.
Об этом сообщает прессслужба "сливочных".
Форвард присоединится к королевскому клубу, когда станет совершеннолетним – в июле 2024 года. К тому времени нападающий продолжит выступать за бразильскую команду.
За трансфер юноши мадридцы заплатят 60 млн евро: 35 млн уже отправились на счет Палмейраса, а еще 25 – это бонусы.
Transfermarkt оценивает бразильца в 20 миллионов евро.
- В этом сезоне Эндрик сыграл за "Палмейрас" 307 минут и отличился 3 голами.
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