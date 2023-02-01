В Мелитополе вспыхнул пожар в районе базы оккупантов — Федоров

Густой дым вздымался в нижней части города за центральным рынком.

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области утром 1 февраля вспыхнул масштабный пожар в районе базы российских захватчиков.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По информации местных жителей, густой дым вздымался в нижней части города на центральном рынке. Огонь вспыхнул в районе завода Рефма, где оккупанты обустроили свою военную базу.

"Взрывы не зафиксированы, поэтому, наверное, рашисты заснули с окурком и подгорело", — отметил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Детали и последствия пожара устанавливаются.

Напомним, оккупанты направили в Мелитополь надзирателей за тюрьмами, которые ищут среди заключенных будущих членов ЧВК "Вагнер".

Ситуация в Мелитополе

Российские террористы еще в начале полномасштабной войны против Украины захватили Мелитополь Запорожской области. Сейчас оккупанты превратили город в военную базу и используются для ударов по неоккупированной части Украины.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что начинать контрнаступление на Мелитополь Запорожской области нужно было еще летом 2022 года. Поскольку россияне будут продолжать туда стягивать свои войска.

Россия накапливает резервы в Запорожском направлении и создает там для себя условия для последующего наступления весной.

Бывший командующий американской армией в Европе генерал Бен Годжес считает, что для деоккупации Мелитополя нужно прекратить движение российской логистики через Мариуполь и Мелитополь в Крым.

Читайте также: