В Минобороны сообщили, какую часть Бахмута контролируют ВСУ

Пока в городе и на флангах нет активных боев.

Украинские военные контролируют окрестности Бахмута Донецкой области — в юго-западной части в районе "Самолет".

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анны Маляр.

"Мы крепко держим занятые ранее господствующие высоты на севере и юге от Бахмута. В то же время продвижение вчера и сегодня (26 и 27 мая — Ред.) приостановлено с целью выполнения других задач", — отметила Маляр.

По ее словам, в настоящее время в городе и на флангах нет активных боев. Российская армия решила сделать ставку на интенсивность обстрелов. За прошедшие сутки на Бахмутском направлении оккупанты безуспешно наступали, но в целом наступательная активность снижена.

"Врагом сделана ставка на нанесение авиационных ударов и интенсивных артиллерийских обстрелов. Вчера и сегодня там нет активных боев — ни в городе, ни на флангах", — подчеркнула Маляр.

Напомним, представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что за минувшие сутки украинские подразделения смогли продвинуться на некоторых позиции на 350-400 метров. На Бахмутском направлении были уничтожены 54 кафира, 84 ранены, уничтожена одна установка "Град", три пушки, три БПлА и самоходный миномет и два состава.

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