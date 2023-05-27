"Вагнеровцы" отступают из Бахмута: британская разведка о ситуации в городе

Наемники ППК "Вагнера" начали отступать с некоторых своих позиций в Бахмуте Донецкой области. Тем временем силовики так называемой ДНР, вероятно, вошли в город, чтобы начать разминирование.

Об этом говорится в новом отчете разведки Великобритании.

"В последние недели части 31-й бригады Воздушно-десантных войск (ВДВ) России, вероятно, переместились из района Сватово-Кременная для усиления флангов Бахмута", — подчеркивают британские разведчики.

Отмечается, что ротация "вагнеровцев" будет продолжаться контролируемыми этапами, чтобы предотвратить обвал в ячейках вокруг Бахмута. Несмотря на вражду главаря ПИК Евгения Пригожина из Минобороны России, наемники, вероятно, будут использованы для дальнейших наступательных операций на Донбассе.

Вместе с тем, в разведке Британии отмечают, что украинские силы заняли 20 квадратных километров на флангах Бахмута по состоянию на 16 мая 2023 года.

Напомним, главарь "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что с 25 мая планирует вывести свои войска из Бахмута. Продлится это до 1 июня. Их позиции займет постоянная армия.

Отход "вагнеровцев" с части позиций вокруг города также подтверждает Министерство обороны Украины. К слову, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый говорит, что Пригожин латентно капитулирует.

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