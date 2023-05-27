Германия осудила размещение ядерного вооружения в Беларуси

Решения Москвы и минска нарушают несколько договоров.

В немецком правительстве осуждают действия самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко по размещению российского ядерного вооружения на территории страны. Берлин считает это попыткой устрашения.

Об этом заявил заместитель спикера правительства Германии Вольфганг Бюхнер, сообщает Deutsche Welle.

"Передача российского тактического ядерного оружия в Беларусь, как утверждает Лукашенко, является очередной прозрачной попыткой ядерного устрашения со стороны России. Мы решительно отвергаем это", — сказал Бюхнер.

Он также подчеркнул, что такое решение Лукашенко нарушает несколько договоров, в которых Минск взял на себя международные обязательства по статусу территории, свободной от ядерного оружия.

"Россия также противоречит своим же заявлениям, что все ядерные государства не должны размещать ядерное оружие за пределами своей территории. В этом смысле наша ссылка четкая: эта передача является неправильным шагом", — отметил спикер немецкого правительства.

Напомним, министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин 25 мая подписали документы о размещении на территории республики российского нестратегического ядерного оружия.

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