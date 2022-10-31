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В Николаеве устанавливают первые наземные укрытия (фото)

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В Николаеве устанавливают первые наземные укрытия (фото)

Фото: Николаевский областной совет

На улицах Николаева устанавливают первые два бетонных укрытия.

В Николаеве устанавливают первые два бетонных укрытия на улицах города.

Об этом сообщает пресс-служба областной государственной администрации города.

"Из-за постоянных обстрелов Николаева потребность в безопасных укрытиях для горожан достаточно велика. Поэтому по запросу Николаевской областной военной администрации компания ДТЭК ВИЭ предоставила два бетонных укрытия для жителей города", — говорится в сообщении.

Отмечается, что такие бетонные укрытия армированы, имеют сертификацию и способны защитить от потенциальных обломков или взрывной волны. Каждое из них рассчитано на 15 мест для краткосрочного пребывания.

Визуальным оформлением укрытий занимались киевские художники.

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Напомним, киевляне просят местные власти установить лавочки на всех станциях метро. Поскольку они используются как укрытие во время воздушной тревоги, и люди вынуждены часами сидеть на холодном полу или стоять.

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