В Николаеве устанавливают первые наземные укрытия (фото)

В Николаеве устанавливают первые два бетонных укрытия на улицах города.

Об этом сообщает пресс-служба областной государственной администрации города.

"Из-за постоянных обстрелов Николаева потребность в безопасных укрытиях для горожан достаточно велика. Поэтому по запросу Николаевской областной военной администрации компания ДТЭК ВИЭ предоставила два бетонных укрытия для жителей города", — говорится в сообщении.

Отмечается, что такие бетонные укрытия армированы, имеют сертификацию и способны защитить от потенциальных обломков или взрывной волны. Каждое из них рассчитано на 15 мест для краткосрочного пребывания.

Визуальным оформлением укрытий занимались киевские художники.

Напомним, киевляне просят местные власти установить лавочки на всех станциях метро. Поскольку они используются как укрытие во время воздушной тревоги, и люди вынуждены часами сидеть на холодном полу или стоять.

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