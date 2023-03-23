В Одесской области во время воздушной тревоги раздались взрывы

Оккупанты снова атаковали Одесчину.
В Одесской области в четверг, 23 марта, во время воздушной тревоги раздались взрывы. Предварительно – это работа ПВО.
Об этом сообщают пользователи соцсетей и представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.
Воздушная тревога в Одесской области была объявлена 23 марта в 21:08. Через несколько минут местные жители сообщили, что слышали в регионе звуки, подобные взрывам.
После этого представитель Одесской ОВА Сергей Братчук написал: "Спасибо ПВО за боевую работу!".
Пока неизвестно, что удалось сбить ВСУ.
Напомним, россияне вечером, 21 марта, выпустили по Одессе четыре ракеты. Две из них удалось сбить, другие попали в трехэтажный дом на территории одного из монастырей.
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