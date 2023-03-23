В Одеській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи

Окупанти знову атакували Одещину.
В Одеській області у четвер, 23 березня, під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Попередньо - це робота ППО.
Про це повідомляють користувачі соцмереж та речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 23 березня 21:08. Через кілька хвилин місцеві жителі повідомляють, що чули в регіоні звуки, схожі на вибухи.
Після цього речник Одеської ОВА Сергій Братчук написав: "Дякую ППО за бойову роботу!".
Наразі невідомо, що вдалось збити ЗСУ.
Нагадаємо, росіяни ввечері, 21 березня, випустили по Одесі чотири ракети. Дві з них вдалось збити, інші поцілили по триповерховому будинку на території одного із монастирів.
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