Лукашенко сдаст Путина МКС при первой возможности — прогноз таролога

Бытует мнение о том, что Международный уголовный суд (МКС) начинает охоту и после Путина очередь дойдет до военного руководства России – Шойгу, Герасимова, Суровикина и других.

Беларусь также является соучастницей России в войне. Придет ли Лукашенко такое же известие, как и Путину, в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказала таролог Людмила Хомутовская.

"Что-то подобное будет. Но Лукашенко договаривается на все стороны. Он больший дипломат, чем Путин. Сейчас продолжаются переговоры и разные договоренности, чтобы этого не произошло. Лукашенко может выдать Путина МКС, чтобы сохранить собственную шкуру. При случаи он точно это сделает", – отметила Хомутовская.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина.

Ранее известная украинская тарологиня Ирина Клевер рассказала, когда Мариуполь и Мелитополь вернутся под сине-желтый флаг. Также она поделилась прогнозом,когда начнется контрнаступление ВСУ.

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