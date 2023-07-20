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В оккупированном Крыму возле аэродромов раздались взрывы

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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В оккупированном Крыму возле аэродромов раздались взрывы

В оккупированном Крыму произошли взрывы у аэродромов/фото иллюстративный / Фото: Associated Press

"Бавовну" заметили в поселках Гвардейское и Новофедоровка.

Во временно оккупированном Россией Крыму возле двух аэродромов раздались мощные взрывы.

Об этом в телеграмм-канале пишет "Крымский ветер".

Как стало известно, предварительно взрывы прогремели в поселках Гвардейское и Новофедоровка — именно там расположены аэродромы. Неподалеку от Новофедоровки в небе местные жители увидели следы от работы вражеского ПВО.

В то же время оккупанты пока никак не прокомментировали взрыв. Даже не заявили, что это "обучение".

Напомним, что у Шойгу заявили, что атаки по Одессе и Николаеву были "ударами возмездия".

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Дата публикации
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