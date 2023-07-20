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В окупованому Криму біля аеродромів пролунали вибухи

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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В окупованому Криму біля аеродромів пролунали вибухи

В окупованому Криму сталися вибухи біля аеродромів / фото ілюстративне / Фото: Associated Press

“Бавовну” помітили у селищах Гвардійське та Новофедорівка.

У тимчасово окупованому Росією Криму біля двох аеродромів пролунали потужні вибухи.

Про це в телеграм-каналі пише "Кримський вітер".

Як стало відомо, попередньо вибухи пролунали  у селищах Гвардійське та Новофедорівка - саме там розташовані аеродроми. Неподалік від Новофедорівки в небі місцеві мешканці побачили сліди, начебто, від роботи ворожої ППО.

Водночас окупанти поки що ніяк не прокоментували вибух. Навіть не заявили, що це “навчання”.

Нагадаємо, що у Шойгу заявили, що атаки по Одесі та Миколаєву були "ударами відплати".

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Дата публікації
Перегляди
836
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